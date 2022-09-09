В МИД допустили введение визового режима с Украиной

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил введение визового режима с Украиной. МИД РФ прорабатывает этот вопрос со службами, обеспечивающими безопасность страны, пояснил он.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами: это и консульский департамент МИД, и пограничная служба, МВД. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы посмотрим и будем делать шаги, исходя из наших собственных интересов, не обязательно все должно быть сделано зеркально», – приводит слова Руденко РИА Новости.

Дипломат добавил, что визовый режим может помешать беженцам приезжать в Россию, ведь в Киеве сейчас нет российского посольства. Поэтому обсуждается сама возможность зеркального ответа. Руденко напомнил, что не всегда визовый режим вводится взаимно.

«Бывает и ассиметрия. У нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим», – сказал замминистра.

В середине июня Киев анонсировал введение визового режима с Москвой, который начал действовать с 1 июля. В МИД РФ пояснили, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

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