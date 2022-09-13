Россию и еще две страны не пригласили на похороны Елизаветы II

Представителей России, Белоруссии и Мьянмы не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве.

Приглашения на похороны королевы не были направлены России, Белоруссии и Мьянме, пишет The Guardian. Решение по Москве было принято из-за спецоперации на Украине. Белоруссию и Мьянму не позвали на траурную церемонию за поддержку действий РФ, отмечают источники.

Как уточняется, Иран будет представлен на похоронах лишь послом.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Прощание будет проходить в Вестминстерском аббатстве, а похоронят королеву в Виндзоре, в часовне святого Георгия. На похороны Елизаветы II в Лондон, как ожидается, приедут около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира. Ранее Белый дом подтвердил поездку президента США Джо Байдена на похороны королевы.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Вечером того же дня соболезнования новому монарху Карлу III направил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Наталья Петрова

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