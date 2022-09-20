российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 сентября 2022, 16:16 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Боррель выступил за создание отдельного суда для России по СВО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за создание специального суда, который смог бы «привлечь россиян к ответственности» за их действия на Украине.

«Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. Поскольку Россия и Украина не входят в состав международного уголовного суда, было бы неплохо поискать специальную юрисдикцию», – сказал дипломат изданию Politico.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что существующие судебные инстанции могут привлечь к ответственности только конкретных исполнителей. Киев же настаивает, что в качестве ответчиков должно выступать «высокое политическое и военное руководство» РФ.

Киев предпочел бы «модель Нюрнбергского трибунала». И как минимум 10 европейских стран поддержали идею создания специального суда по ситуации на Украине. Среди одобривших инициативу Польша и страны Прибалтики, добавил Смирнов.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что работа по подготовке уголовных дел против россиян идет полным ходом при поддержке Штатов.

При этом заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло выразила беспокойство из-за подготовки трибунала над украинскими боевиками, взятыми в плен на «Азовстали». Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил ДиКарло в намеренном игнорировании зверств, совершенных этими боевиками.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Донбасс vs Киев, Европа,