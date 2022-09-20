Боррель выступил за создание отдельного суда для России по СВО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за создание специального суда, который смог бы «привлечь россиян к ответственности» за их действия на Украине.

«Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. Поскольку Россия и Украина не входят в состав международного уголовного суда, было бы неплохо поискать специальную юрисдикцию», – сказал дипломат изданию Politico.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что существующие судебные инстанции могут привлечь к ответственности только конкретных исполнителей. Киев же настаивает, что в качестве ответчиков должно выступать «высокое политическое и военное руководство» РФ.

Киев предпочел бы «модель Нюрнбергского трибунала». И как минимум 10 европейских стран поддержали идею создания специального суда по ситуации на Украине. Среди одобривших инициативу Польша и страны Прибалтики, добавил Смирнов.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что работа по подготовке уголовных дел против россиян идет полным ходом при поддержке Штатов.

При этом заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло выразила беспокойство из-за подготовки трибунала над украинскими боевиками, взятыми в плен на «Азовстали». Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил ДиКарло в намеренном игнорировании зверств, совершенных этими боевиками.

Брюссель, Наталья Рязанова

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