США помогают Украине готовить материалы для привлечения к ответственности россиян за действия в ходе специальной военной операции, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова. В будущем эти материалы отправят в национальные и международные инстанции.

«Мы получаем большую поддержку от Соединенных Штатов в реализации усилий, готовя не только уголовные дела против россиян на национальном уровне, но и в международных судах и в рамках расследований других стран. Работа сейчас идет полным ходом», – сказала дипломат в интервью телеканалу ABC.

Маркарова добавила, что следователи работают в Изюме, где якобы найдены массовые захоронения мирных граждан.

Напомним, Вашингтон выделил $6 млн на новую программу по распространению фейков о мнимых преступлениях российских военных на Украине. США заранее приписали все жестокости в ходе СВО российским военным и призвали иностранных партнеров помочь в распространении этой информации.

Вместе с тем, газета The Washington Post расценила как нарушение Женевской конвенции медиакампанию украинских властей с фотографиями пленных и убитых российских солдат. Но эти факты до сих пор не признаны официальными лицами и организациями. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя генсека ООН Розмари ДиКарло в замалчивании зверств украинских боевиков, которым грозит военный трибунал в Донецке.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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