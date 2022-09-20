Главу ВГА Запорожья попросили срочно провести референдум о вхождении в Россию

Представители общественности Запорожской области на съезде во вторник, 20 сентября, в Мелитополе приняли обращение к военно-гражданской администрации региона с призывом немедленного проведения референдума о воссоединении области с Россией.

«Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ», – говорится в обращении (цитата по «Интерфаксу»).

Делегаты съезда отметили, что воссоединение Запорожья с Россией навсегда восстановит мир в регионе, даст толчок к развитию их родного края, а также прекратит агрессию украинского режима по отношению к мирным гражданам и разрушение инфраструктуры боевиками ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Запорожский вестник».

Сколько человек участвовало в съезде, не уточняется. Отмечается лишь, что в его работе принимали участие делегаты из всех районов и населенных пунктов освобожденных территорий.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов позже заявил РИА «Новости», что референдум может пройти в ближайшие дни. Он отметил, что в регионе все готово для проведения плебисцита.

Напомним, накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России. Сегодня, 20 сентября, с аналогичным призывом выступил Общественный совет Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что власти Херсонщины приняли решение провести плебисцит.

По последним данным, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу присоединения к РФ. Жители ЛНР смогут проголосовать 23-27 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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