СМИ: США отправят Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшее время. США готовят поставку на 1,1 млрд долларов, пишет Daily Mail со ссылкой на источники среди правительственных чиновников.

По данным издания, сумма американской военной помощи Киеву с начала конфликта составила 15 млрд долларов. США готовят отправку новой партии вооружений на 1,1 млрд долларов, о которой «будет объявлено в ближайшие дни».

В эту партию войдут установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационные системы, запасные части к поставляемому вооружению. Пакет военной помощи также предусматривает обучение украинских военных и техническую поддержку, рассказал источник.

По словам источника, американские власти также прорабатывают новый пакет антироссийских санкций в связи с объявлением результатов референдумов на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Донецкой и Луганской народных республиках. США заранее отказались признать результаты голосования.

Президент США Джо Байден пообещал Киеву не останавливать поставки вооружения. Конгресс США предварительно одобрил выделение Украине дополнительной помощи на 12 млрд долларов в рамках ассигнований на 2023 финансовый год.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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