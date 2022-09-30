РФ обвинила генсека ООН в избирательном подходе по вопросу референдумов

Позиция генсекретаря ООН Антонио Гутерреша о непризнании итогов референдумов о присоединении нескольких территорий к РФ вызвала сожаление у постпредства России при ООН. Тем более, что он не имел прав делать подобные заявления от лица организации.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал осудить присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его мнению, итоги референдумов не могут сочетаться с международно-правовой базой и не должно быть приняты.

Право открыто озвучивать свою позицию принадлежит исключительно государствам-членам ООН, напомнили в постпредстве. Сам же генсек не может единолично толковать нормы устава и документы Генеральной Ассамблеи.

«Административные функции не наделяют генерального секретаря правом делать политические заявления от лица всей организации. Генсекретарь прибегает к тому же избирательному подходу, что и страны коллективного Запада, фактически ставя себя с ними в один ряд», – говорится в заявлении в телеграм-канале постпредства.

Вместо выполнения функций, положенных ему по должности, Гутерреш решил повлиять на мнение членов организации.

«Сожалеем, что вместо того чтобы руководствоваться Уставом, Антонио Гутерреш предпочел стать инструментом для воздействия на государства-члены ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генеральной Ассамблее, которое, как ожидается, скоро будет инициировано Западом», – добавили в постпредстве.

Референдумы в донбасских республиках и на освобожденных территориях Запорожья и Херсонщины проходили с 23 по 27 сентября. Все территории проголосовали за присоединение к РФ в качестве новых регионов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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