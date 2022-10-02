Полянский: Франция оскандалилась на заседании Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» закончилось скандалом из-за действий постпреда Франции Николя де Ривьера, рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Запад изобличил свое стремление «замотать справедливое расследование» инцидента.

Россия инициировала заседание по утечкам газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Председательствующая в Совбезе Франция отказалась дать слово пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову для ответа на несправедливые обвинения. Полянский уверен, что Николя де Ривьер понял неубедительность критики Запада и сорвался, нарушив «любые нормы и практики СБ».

«Конец заседания омрачился скандалом. Французское председательство полностью себя изобличило, все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику. Не осталось никаких сомнений, что западные члены Совета сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия», – написал российский дипломат в своем телеграм-канале.

Дмитрий Полянский отметил, что заседание было полезным, поскольку в стенограмме зафиксированы моменты, которые Россия в дальнейшем сможет использовать при расследовании. Встреча также помогла Москве еще раз доказать, что она использует объективную информацию.

США и Великобритания пытались убедить другие страны, что Россия строит «теорию заговора». Но российская делегация удивила всех.

«Наши оппоненты не ожидали, что мы вместо обвинений кого-то вывалим на них очевидные и неоспоримые факты и попросим «включить голову» и порассуждать логически. Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Все члены Совета в той или иной степени осудили произошедшее и назвали его недопустимым, многие призывали к расследованию инцидента», – добавил Полянский.

Утечка газа случилась 26 сентября сразу на двух российских газопроводах. Власти Швеции подтвердили, что рядом с нитками трубопровода были взрывы, ряд стран не исключил диверсию. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. В Госдуме уточнили, что на восстановление трубопровода может потребоваться до года времени.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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