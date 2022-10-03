В НАТО объяснили отказ помочь Киеву

НАТО не обязано отправлять какую-либо помощь Украине, поскольку страна не является членом альянса. В случае активного участия НАТО в конфликте на Украине в него окажутся втянуты все члены блока, пояснил постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг.

«Нет никакого «альянсового дела», которое означало бы, что мы все вместе помогаем Украине защищаться. Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие. Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно окажутся втянуты 30 других стран. Никто этого не хочет», – сказал Кениг в интервью Spiegel.

Он напомнил, что отдельные страны и Евросоюз помогают Украине финансово, через антироссийские санкции, а также отправляют военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден фактически объявил Украину территорией альянса. Он заявил, что Соединенные Штаты вместе союзниками готовы защищать «каждый дюйм территории НАТО» на Украине.

Россия уже направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевскому режиму. В МИД РФ отметили, что натовские страны «играют с огнем» и продлевают конфликт, отправляя Украине оружие.

Москва, Наталья Рязанова

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