Токаев выдвинут на выборы президента

Правящая партия Казахстана Amanat выдвинула действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на внеочередные выборы главы государства. Председатель партии Ерлан Кошанов заявил, что это кандидат, «которому люди верят», передает «Интерфакс».

«Для того, чтобы руководить нашей страной, нужен кандидат, в которого люди верят. Я думаю, что наш президент прошел много испытаний с достоинством. Нам нужен верный руководитель, смелый лидер. Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева», – заявил Кошанов на XXIV съезде партии Amanat.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане запланированы на 20 ноября. В Конституцию страны внесены поправки, заменившие максимальные два пятилетних срока для президента на один семилетний. Кандидаты в президенты могут выдвинуться на выборы до 11 октября.

Астана, Наталья Рязанова

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