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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:32 мск

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В Казахстане одобрили поправки о семилетнем президентстве и переименовании столицы

Парламент Казахстана одобрил в первом чтении поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства и возвращении предыдущего названия столицы. Об этом сообщает интернет-издание Tengrinews.

В настоящее время президент Казахстана может находиться у власти два пятилетних срока. Этой осенью в стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Кроме того, парламент поддержал инициативу о переименовании столицы Нур-Султана в Астану. Депутаты подчеркнули, что не отрицают заслуги первого президента страны Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности. В его честь назван международный аэропорт, а также парки и памятники. Город был переименован из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года.

Референдум о поправках к конституции Казахстана состоялся 5 июня. Председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров по итогам сообщил, что поправки поддержали 77,18% избирателей.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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