Посол: США давят на Бразилию ради санкций против России

США убеждают Бразилию присоединиться к антироссийским санкциям. Пока их давление не дало никакого эффекта, рассказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

На вопрос, оказывается ли на Бразилию давление ради ужесточения санкционного режима в отношении России, посол ответил однозначно.

«Безусловно. Мы это прекрасно видим. Пока никакого эффекта они не добились», – сказал Лабецкий в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что власти Бразилии понимают настоящие причины специальной военной операции на Украине, хотя и присоединились к резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России на Украине. И это помогает им стоять на своей позиции относительно санкций против Москвы.

«В Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции. Мы отмечаем факт, свидетельствующий о понимании бразильцами наших озабоченностей – это отрицание санкционного режима, всех попыток вывести нас из системы международных организаций», – пояснил посол.

Уже в апреле МИД Бразилии предупредил, что направленные против России экономические санкции действуют в интересах небольшой группы стран, но очень вредят большей части государств, зависящих от импорта продовольствия.

В июле Бразилия, Аргентина и Мексика отказались осуждать спецоперацию России на Украине. Их позиция отражена в декларации, принятой по итогам Конференции министров обороны Америки.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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