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Четверг, 6 октября 2022, 11:14 мск

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Эмир Катара досрочно покинул Чехию

Эмир Катара прервал визит в Чехию и досрочно покинул Прагу. По словам источников, высокопоставленный гость выдвинул слишком жесткие требования. Об этом сообщает портал Deník N.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Чехию 5 октября по приглашению президента Милоша Земана. Планировалось, что он пробудет в Праге три дня, проведет переговоры с чешскими властями, а также 7 октября встретится с лидерами стран Евросоюза.

Однако эмир покинул Прагу в день приезда. Он провел встречу с Земаном и премьер-министром республики Петром Фиалой и досрочно прервал визит. По словам источников, Аль Тани «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

Ранее сообщалось, что переговоры Чехии и Катара могут помочь в преодолении зависимости республики от поставок природного газа из России. Визит эмира был первым в истории чешско-катарских отношений.

Прага, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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