Девять американских стран отказались подписать резолюцию против РФ по Украине

Девять латиноамериканских стран отказались поддержать антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине. Бразилия, Аргентина и Мексика сохранили свою позицию, объявленную в июле на встрече министров обороны Организации американских государств.

52-й Генеральная ассамблея ОАГ проходит в Перу. На голосование вновь вынесли вопрос об осуждении действий России на Украине, и ряд государств отказался одобрять документ.

Представители Бразилии, Аргентины, Мексики, Боливии, Сальвадора, Гондураса, Доминики, Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадины не поддержали предложенную резолюцию.

Документ был принят голосами США, Канады, Чили, Колумбии, Гватемалы, Багам, Панамы и еще 17 странами, говорится на странице организации в сервисе микроблогов.

В июле Бразилия, Аргентина и Мексика также отказались осуждать спецоперацию России на Украине. Они отметили, что подобные вопросы находятся в ведении ООН, а не региональной организации.

При этом, власти Бразилии понимают настоящие причины специальной СВО. Это помогает им не поддаваться давлению со стороны США, призывающих присоединиться к антироссийским санкциям. Американские власти стараются убедить как можно больше стран в необходимости ограничений в отношении России.

Лима, Наталья Рязанова

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