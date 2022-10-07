Опыт провальных западных интервенций ставит под сомнение победоносные прогнозы Европы о судьбе Украины, считает журналист Габор Штейнгарт. Он посоветовал Германии вспомнить о крепком партнерстве с Россией.

«Мир нельзя купить. Если вы хотите прочного мира, вы должны мыслить шире. После 1945 года именно Запад особенно преуспел в неудачах. Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», – написал Штейнгарт для издания Focus Online.

Он напомнил Берлину, что для США Россия всегда была далеким, но постоянным противником. А для Германии – близким соседом и надежным партнером. Штейнгарт призвал Берлин не игнорировать географию и строить новый европейский порядок с учетом интересов России.

Ранее экономику США признали одним из главных выгодоприобретателей энергетического кризиса в Европе. Производства ряда важнейших товаров переехали на американскую территорию из-за подорожания и дефицита энергоносителей в ЕС.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что США постараются решить проблемы с государственным долгом за счет других стран. И в сложившейся ситуации – это Евросоюз.

Уже в июне в западной прессе началась волна публикаций с призывами к Киеву начать мирные переговоры и как можно скорее завершить конфликт. С приближением зимы все чаще европейцы призывают руководство своих стран направить усилия на решение внутренних проблем, а не бед Украины.

Берлин, Наталья Рязанова

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