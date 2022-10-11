В сенате США заговорили о полной заморозке сотрудничества с Саудовской Аравией

США должны полностью приостановить сотрудничество с Саудовской Аравией в связи с решением ОПЕК+, заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Напомним, страны-экспортеры нефти в рамках соглашения ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки вопреки призывам США не сокращать уровень добычи. Сделка внутри организации продлена до конца 2023 года.

Менендес заявил, что саудиты приняли «ужасное решение», продиктованное лишь их личными экономическими интересами. Продление сделки поможет России и дальше получать доходы от нефти, которые якобы идут на проведение специальной военной операции на Украине. Сенатор подчеркнул, что Саудовская Аравия выбрала не ту сторону в украинском конфликте.

«США должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты наших военнослужащих и интересов», – приводит слова сенатора Reuters. Менендес предупредил, что лично он «не одобрит никакое сотрудничество с Эр-Риядом, пока королевство не изменит свою позицию».

Накануне американские конгрессмены уже подготовили законопроект об эмбарго на поставки американского оружия Саудовской Аравии. Это должно стать «наказанием» для саудитов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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