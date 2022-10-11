«Без добавок от Запада»: Лавров раскрыл свое видение реформы СБ ООН

Состав Совета Безопасности ООН стал не репрезентативным, назрела реформа, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но изменения не должны проходить за счет добавления за стол представителей Запада.

Министр напомнил, что в будущем году в СБ ООН семь из 15 членов будут представлять страны Запада. В 2022 году с учетом непостоянных членов таких стран было шесть.

«Реформа Совбеза назрела, потому что, когда из 15 членов западных стран почти половина, это никуда не годится. Конечно, это не репрезентативный состав, и хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована путем увеличения количества членов СБ от Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Никаких добавок от Запада не требуется», подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились о необходимости реформирования ООН, чтобы укрепить перед лицом новых глобальных угроз. США в качестве нового члена Совбеза ООН предложили Германию, и Берлин поддержал эту инициативу.

Индия призвала включить ее в постоянные члены СБ ООН, поскольку через несколько лет страна станет третьей по величине экономикой в ​​мире и самой густонаселенной страной.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»