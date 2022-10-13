Эстония готова признать Россию спонсором терроризма

Вопрос о признании России страной – спонсором терроризма вынесен на голосование в парламенте Эстонии, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. Глава Минобороны не видит препятствия для положительного решения вопроса, пишет Politico.

Голосование состоится в ближайшее дни, поделился министр на полях переговоров контактной группы, которая координирует отправку военной помощи Украине. Певкур заявил, что поведение России в конфликте с Украиной якобы подпадает под это определение.

В августе сейм Латвии объявил терроризмом действия российских сил на Украине, а Россию – страной, спонсирующей терроризм. Киев остался недоволен ситуацией, поскольку ждал подобного шага от США, а не прибалтийских соседей. Однако Белый дом и госдеп США выступили против присвоения России такого статуса из-за «нежелательных последствий».

Москва, Наталья Рязанова

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