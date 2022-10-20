Австралия на год продлила повышенные пошлины на товары из России и Белоруссии

Австралия продлила санкции в отношении импорта товаров из России и Белоруссии. Повышенный до 35% тариф будет действовать до октября 2023 года, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла.

«Правительство Австралии продлевает действие штрафного тарифа на товары, ввозимые из России и Белоруссии, еще на 12 месяцев, до октября 2023 года. Правительство Австралии также поручило отклонять все запросы на кредиты или другие виды финансирования, которые поддерживают торговлю или инвестиции в Россию или Белоруссию», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Пошлины были повышены в марте в связи с конфликтом на Украине и вступили в силу 25 апреля. В начале октября Австралия подготовила новый пакет антироссийских санкций, добавив в черный список 28 россиян.

Канберра, Наталья Рязанова

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