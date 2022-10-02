Австралия подготовила новый пакет санкций против России

Власти Австралии подготовили новый пакет антироссийских санкций в связи с объявлением Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей территорией Российской Федерации. Санкционный список расширят на 28 россиян.

Ряд чиновников ждут финансовые ограничения и запрет на въезд в Австралию.

«Дополнительные адресные санкции будут введены в отношении 28 назначенных Россией министров и высокопоставленных чиновников. Среди них есть лица, которые нарушают международное право, чтобы узаконить действия России на Украине посредством фиктивных референдумов», – говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонг на сайте министерства.

Министр подчеркнула, что Австралия не признает легитимность референдумов, на которых жители четырех регионов проголосовали за присоединение к РФ. Она призвала Россию немедленно вывести войска с территории Украины.

Австралия также поддержала иск Украины к России, поданный в Международный суд 26 февраля. Киев потребовал признать, что в Донбассе не было геноцида, который Москва назвала одной из причин начала специальной военной операции.

Напомним, Великобритания анонсировала новые санкции против России в связи с прошедшими референдумами. А Вашингтон предупредил, что готов подвергнуть санкциям граждан и компании любых стран за поддержку референдумов на освобожденных от киевского режима территориях.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы об их присоединении к РФ. На всех территориях жители поддержали вхождение в состав России.

Канберра, Наталья Рязанова

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