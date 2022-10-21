Россия выступила против трансляции «оголтелых фейков» с площадок ООН

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский назвал недопустимым трансляцию «оголтелых фейков» с площадок организации. Он же отметил режим тотальной цензуры в медиапространстве Запада.

В качестве примера фейковых заявлений дипломат привел заявление представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен. Она обвинила российских военных в преступлениях сексуального характера против украинских граждан. Стржижовский назвал абсурдом эти обвинения, сравнив их с бредом.

При этом, западные страны используют цензуру, чтобы не допустить альтернативные точки зрения в свое медиапространство. Ряд стран держит своих граждан в неведении о реальной ситуации, используя «защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом».

СМИ и журналисты, которые пытаются высказать иную точку зрения, подвергаются гонениям. Против них используют «прямые запреты и блокировку вещания, заморозку банковских счетов, запугивание, диффамацию, давление со стороны спецслужб и уголовные преследования».

«Процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении «неформатных» журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной», – приводит слова дипломата ТАСС.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза призвал компетентные органы Чехии дать соответствующую оценку высказываниям главы Минобороны страны.

Москва, Наталья Рязанова

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