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Вторник, 25 октября 2022, 08:55 мск

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В США прокуроры усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

Фото: Reuters

В последние недели давление на ключевых свидетелей по делу бывшего президента США Дональда Трампа со стороны федеральных прокуроров усилилось. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, в особенности сторону обвинения интересует Уолт Наут, который работал помощником и поваром Трампа во времена, когда тот был главой Белого дома. Затем Наут перешел на работу в поместье миллиардера во Флориде.

Кроме того, прокуроры «обрушились» на давнего помощника и союзника Трампа Каша Пателя. Следствие пытается добиться от него сведений, каким образом в имение экс-президента попали конфиденциальные документы, а также каким был ответ юристов Трампа на запрос федерального правительства о возвращении секретных бумаг.

Ранее стало известно, что жюри присяжных в США признало россиянина Игоря Данченко невиновным в даче ложных показаний ФБР. Это дело связано с расследованием по поводу связи экс-президента Дональда Трампа с Россией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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