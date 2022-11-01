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Вторник, 1 ноября 2022, 10:37 мск

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Клинтон пытается отсудить у Трампа 1 миллион долларов

Фото: Reuters

Хиллари Клинтон подала в суд на бывшего президента США Дональда Трампа. Она требует компенсации в размере более 1 млн долларов за ложные, по ее мнению, обвинения, выдвинутые политиком.

Истцами в суде Южного округа штата Флорида выступают группа демократов во главе с Клинтон. Они заявили, что миллиардер необоснованно подал на них в суд, обвинив в попытке опорочить его в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Возмещения издержек требуют 12 человек, включая россиянина Игоря Данченко, который ранее был признан невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Сама Клинтон просит возместить ей 176 тысяч долларов.

Трамп судился со своей оппоненткой на выборах 2016 года, считая, что штаб демократов распространял ложные сведения о бизнесмене, чтобы не допустить его победы. Однако окружной суд отклонил иск республиканца, адвокаты Трампа опротестовали это решение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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