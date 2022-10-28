В США призвали Байдена серьезно отнестись к речи Путина и начать переговоры с РФ

Администрации американского президента США Джо Байдена стоит серьезно отнестись к валдайской речи президента РФ Владимира Путина и начать переговоры с Россией. Об этом пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус в своей колонке для издания.

«Необходимость в большей дипломатии между Россией и Соединенными Штатами очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами, а не на бесплодных попытках остановить конфликт на Украине», – отмечает автор. Он пишет, что «непокорная Украина хочет вернуть себе всю свою территорию, а Россия отказывается уходить». «Так что середины пока нет», – констатировал Игнатиус.

По его мнению, Байдену следовало бы показать, что США «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта». Журналист при этом отметил, что Соединенные Штаты имеют неизменный национальный интерес в том, чтобы избежать прямой войны с Россией, как неоднократно заявлял Байден.

Обозреватель процитировал слова Путина, произнесенные в ходе выступления на «Валдае» о том, что «рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем». «Американской администрации следует забыть о причудливых деталях его (президента РФ. – прим. ред.) взгляда на реальность: относитесь к нему серьезно, ответьте на его заявление», – выступил Игнатиус с призывом к властям в Вашингтоне.

В статье отмечается, что в преддверии украинского конфликта Владимир Путин «требовал от НАТО гарантий безопасности». «Дипломаты должны возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации», – пишет Игнатиус, напоминая, что подобные взаимные гарантии безопасности были формулой разрешения кубинского кризиса.

«Усиление дипломатии имеет смысл – если она правильно сфокусирована. Соединенным Штатам не следует сейчас пытаться торговаться по поводу эндшпиля войны на Украине. Это прерогатива Киева. <…> Но пришло время для срочных переговоров о том, как не допустить, чтобы эта ужасная война превратилась во что-то гораздо худшее», – заключил журналист.

Напомним, Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил о начале самых опасных, непредсказуемых и важных десяти лет со времен Второй мировой войны. По его словам, однополярный мир уходит в прошлое. Сейчас, считает президент РФ, завершается «исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах». Путин счел главным противоречием новой эпохи то, что «Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». «Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика», – сказал глава государства.

По его мнению, такое положение вещей грозит глобальными конфликтами, что «представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада». «Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – заключил Путин.

В своей речи он также заявил о готовности России к переговорам с Украиной, отметив, что Москве нет никакого смысла наносить ядерный удар по соседнй стране. Главная целью СВО, напомнил Путин, – «это помощь Донбассу».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»