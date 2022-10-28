Fox News рассказал, зачем Вашингтон использует Киев

Конфликт на Украине стал средством для Демократической партии США по достижению внутриполитических амбиций. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Штаты не могут защищать демократию на Украине, потому что там совсем не демократический режим.

«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина – страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», – сказал Карлсон.

Он напомнил о письме либерального крыла партии с призывом начать мирные переговоры и закончить конфликт на Украине. Но послание срочно отозвали, когда коллеги по партии объяснили авторам ситуацию.

«Послание вроде бы вполне разумное, однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой», – сделал вывод Карлсон.

В Пентагоне отказались от переговоров с Россией ради уважения позиции Киева, который считает время неподходящим для прекращения конфликта. При этом, в Конгрессе США считают, что Байден поставил мир на грань ядерного апокалипсиса, доведя ситуацию на Украине до вооруженного конфликта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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