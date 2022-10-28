СКР оценил, во сколько обойдется восстановление городов Донбасса

Следственный комитет России подсчитал стоимость восстановления инфраструктуры, жилых домов и социальных объектах в Донецкой и Луганской народной республики. На это потребуется более 223 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провел в Луганске глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного луча следователи полностью завершили осмотры станицы Луганской и города Алчевска в ЛНР. «Это свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора», – говорится в сообщении.

Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже превысила более 223 миллиардов рублей. Работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается, отметили в СКР.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что города в ДНР и ЛНР будут восстановлены за два-три года. По его словам, для этого планируется задействовать до 60 тысяч строителей. В августе Хуснуллин отмечал, что в республиках Донбасса и на других освобожденных территориях уже работают 26 тыс. специалистов из России.

Москва, Наталья Петрова

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