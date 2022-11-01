В Турции назвали недостаточными усилия Швеции для вступления в НАТО

По мнению Анкары, Швеция не выполняет условий Турции, которые были выдвинуты для вступления королевства в НАТО. Об этом заявил спикер правительственной Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Заявления, которые делает Швеция, хороши, но, пока они не реализованы, они недостаточны. Мы ждем, когда они будут воплощены в жизнь», – сказал Челик в эфире телеканала SVT.

Турки считают, что Стокгольм покрывает представителей «Рабочей партии Курдистана», которых турецкая сторона признала террористами, а потому не дают свое согласие на вступление королевства в Североатлантический альянс. При этом шведы утверждают, что уже начали предпринимать шаги по урегулированию этого вопроса. Более того, шведские службы безопасности якобы активизировали свою работу против «Рабочей партии Курдистана».

В ближайшее время в Турции состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будет обсуждаться вступление в блок Швеции и Финляндии.

Анкара, Зоя Осколкова

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