Эрдоган: Шольц передумал отказываться от сотрудничества с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил позицию по отношению к России и готов искать общий язык, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что без «дипломатии лидеров» нельзя добиться результатов.

«Личные отношения – самые важные шаги, ведущие к развитию дипломатии. Это то, что мы называем дипломатией лидеров», – приводит слова Эрдогана газета Sabah.

Благодаря ей отношения между странами меняются. Так, Шольц «месяц назад занимал совершенно иную позицию» в отношении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. А теперь настроен на поиски общего языка с российским лидером, отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, 1 ноября он разговаривал с Владимиром Путиным и Олафом Шольцем и осведомлен об их позициях.

Немцы просили Шольца уйти в отставку в связи с ошибками в энергетической и внешней политике, приведшими к трудностям в экономике. Обозреватели отметили риск для канцлера потерять пост, если он не «капитулирует» перед президентом РФ.

В августе Олаф Шольц заявил, что нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно. Он пообещал Киеву поддержку на весь срок, сто понадобится, чем вызвал новую волну недовольства собственных граждан.

Анкара, Наталья Рязанова

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