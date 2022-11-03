Лавров призвал к серьезным мерам для работы российской части зерновой сделки

Третьи страны продолжают блокировать экспорт российских удобрений и зерна в то время, как Россия возобновила выполнение зерновой сделки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к серьезным мерам для активизации второй части договоренности.

«Выполнение украинской части сделки возобновилось. По-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН Антониу Гутеррешем и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Иордании.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Российский министр напомнил, что генсек ООН по собственной инициативе взял на себя обязательства, которые так и не выполняются. А третьи страны поддержали зерновую сделку и несут ответственность за то, что часть относительно российского экспорта не выполняется.

«Надеюсь, что третьи страны, которые сохраняют препоны на пути наших удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генсеком ООН. В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время», – настаивал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что заблокированные удобрения и зерно из России по объемам «несопоставимо» превосходят объем соответствующих украинских товаров.

Накануне Россия вернулась в зерновую сделку. Москва получила письменные гарантии от Киева, что он не будет использовать гуманитарный коридор, обеспечивающий вывоз украинского зерна, для атаки на российские корабли.

Гарантии получены при посредничестве Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил перечень страны, которые первыми получат разблокированные российское зерно и удобрения. Лидеры договорились, что в первую очередь суда отправятся в Сомали, Судан и Джибути.

Москва, Наталья Рязанова

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