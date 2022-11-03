МИД выразил протест британскому послу из-за причастности к атаке на бухту Севастополя

Министерство иностранных дел РФ вызывало британского посла Дебору Броннерт. Ей вручили протест в связи с причастностью британских специалистов к атаке на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.

Дипломат побывала в российском министерстве днем 3 ноября.

«Послу заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Российский МИД предупредил, что подобные действия могут привести к эскалации и непредсказуемым, опасным последствиям. Москва потребовала от Лондона немедленно прекратить враждебные провокации.

«В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряжённости в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне», – подчеркнули в министерстве.

Утром 29 октября украинские силы нанесли массированный удар по кораблям Черноморского флота. По данным Минобороны РФ, в подготовке теракта и украинских военных участвовали британские специалисты. Они же причастны к взрывам в районе «Северных потоков».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лондон скомпрометировал себя слишком быстрым заявлением о непричастности к теракту в Севастополе. Британская сторона даже не спросила, что за доказательства нашли российские специалисты.

Москва, Наталья Рязанова

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