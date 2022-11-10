Захарова назвала смертельной лотереей работу биолабораторий США

Американские ученые допускают множество нарушений в биолабораториях на территории Штатов. И тем больше их небрежность в лабораториях в других странах, что делает работу ученых беспроигрышной смертельной лотереей. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расследование The Intercept.

Издание рассказало о сотнях серьёзных происшествий в американских биолабораториях за последние 20 лет. Были писаны случаи заражения ученых, нарушений герметичности, каскадных сбоев в системах безопасности.

«Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории Америки, представьте, насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Штаты найдут способ использовать для своей пользы даже вероятную утечку опасных вирусов. Например, договориться о поставках медикаментов в страну, где случилось ЧП.

«Это будет отличным поводом провести внешнее включённое наблюдение, а затем ещё и продать лекарства пострадавшему населению. Беспроигрышная лотерея. Смертельная», – добавила дипломат.

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в Россию африканская чума свиней могла прийти из биолаборатории США в Грузии, став экономическим оружием Вашингтона. Ведь вспышка этого заболевания означает крах предприятия.

США решили открыть несколько спецлабораторий на территории Монголии. Туда Пентагон переведет часть исследований, прерванных на Украине военной операцией. При этом, западные делегации «фактически саботировали переговоры» по проекту резолюции РФ по биолабораториям США на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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