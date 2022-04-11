Вашингтон решил перевести биолаборатории с Украины в Монголию

США решили открыть несколько спецлабораторий на территории Монголии. Туда Пентагон переведет часть исследований, прерванных на Украине военной операцией. Исследования переориентируют на людей азиатского происхождения, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Вашингтон запросил у Улан-Батора разрешение на открытие биолабораторий в рамках программ Пентагона. Ряд ученых из США и Германии уже изучают в учреждениях в Монголии случаи редких инфекционных заболеваний у людей и животных.

«Мы знаем о работе аналогичных биолабораторий в Грузии и на Украине. Только в Европе исследуется воздействие тех или иных болезней на европейцев, а в Монголии – на людей азиатского происхождения. Тут, конечно, надо насторожиться Китаю», – считает собеседник издания.

Как сообщал «Новый День», Минобороны РФ раскрыл на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших по программам Пентагона и изучавших особо опасные инфекции. Там исследовали заражение человека от летучих мышей, коронавирус, сибирскую язву. Официальные лица США одновременно признали и опровергли связь Америки с лабораториями на Украине.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разработке компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине и причастности США к их финансированию.

Москва, Наталья Рязанова

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