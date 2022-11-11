В Кремле не считают унизительным уход российских войск из Херсона

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков исключил какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских сил из Херсона на левый берег Днепра. Также он заявил журналистами, что в Кремле не считают унизительным вывод войск РФ из Херсона. Решение Минобороны о перегруппировке российских сил на левобережье Днепра Песков комментировать отказался, порекомендовав обратиться по этому вопросу в военное ведомство страны.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен, здесь не может быть никаких изменений», – так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о возможности изменения статуса Херсонской области в свете решения об отводе войск из Херсона.

Песков при этом предпочел не комментировать решение военного командования о перегруппировке российских военных в Херсонской области, отметив, что СВО продолжается.

«Много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу») в ответ на просьбу прокомментировать мнение экспертов, которые полагают, что уход войск из Херсона ударил по престижу руководства России.

Пресс-атташе Кремля отрицательно ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что этот маневр унизителен для президента РФ Владимира Путина.

У Пескова также поинтересовались, не сожалеют ли в Кремле, что провели 30 сентября назад церемонию, связанную с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Нет, не сожалеют», – ответил он.

Напомним, 9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу дал команду командующему объединенной группировкой войск спецоперации Сергею Суровикину об отводе войск из Херсона для организации обороны по левому берегу реки Днепр. Накануне Минобороны сообщило, что маневр российских подразделений на подготовленные позиции на левом берегу Днепра осуществляется «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Москва, Наталья Петрова

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