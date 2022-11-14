Нельзя отменить: Австрия оценила перспективу отношений с Россией

Запад не сможет «отменить» Россию, но и сохранить прежние отношения не получится, считает министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг. По его мнению, время диалога с Москвой не пришло.

«Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя», – цитируют министра «Известия».

Шалленберг призвал оставить открытой дверь для переговоров, хотя время для контактов пока не наступило.

Как сообщал «Новый День», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что немецкий политик изменил позицию по отношению к России и готов искать общий язык.

Принимающий саммит G20 президент Индонезии Видодо призвал западных коллег проявить «гибкость» к России, чтобы не остаться без совместного заявления по итогам саммита. В июле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Запад не встретил широкой поддержки среди стран G20 по обвинениям России в продовольственном и энергетическом кризисах.

Вена, Наталья Рязанова

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