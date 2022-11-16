США намерены восстановить дипсостав посольства в Москве

США планируют восстановить состав дипломатов в своем посольстве в Москве. Американский МИД ведет работу с российскими коллегами по этому вопросу, пишут «Известия» со ссылкой на американскую дипмиссию в Москве.

«Мы продолжаем взаимодействовать с правительством РФ для поддержания должным образом укомплектованного, жизнеспособного и функционирующего посольства США в Москве. Продолжаем усердно работать над решением этой проблемы», – заявили в посольстве.

Представитель дипмиссии отметил, что в период повышенной напряженности американской и российской стороне лучше иметь открытые каналы связи.

Дипломатический кризис между Россией и США начался в 2016 году после обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы.

Бывший американский посол в Москве Джон Салливан допустил, что Штаты могут закрыть посольства в России, как и закрыть российские дипмиссии на своей территории. В начале сентября Салливан закончил миссию в качестве посла и уехал из Москвы.

При этом, с начала 2022 года 26 тыс. россиян получили туристические визы США. По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров в Европе. За весь 2021 год россияне получили всего 3,7 тыс. турвиз.

Москва, Наталья Рязанова

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