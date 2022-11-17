Байден ответил на ложь Зеленского о ракетах в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в Польше упала не украинская, а российская ракета, ничего не доказывают.

«Это не доказательство», – сказал глава Белого дома журналистам по возвращении в Вашингтон с саммита G20 на Бали, передает Reuters.

Накануне Зеленский заявил, что ракета, убившая двух поляков, не может быть украинской, поскольку доверяет докладам своим военачальникам. Он потребовал допустить Украину на место катастрофы.

«А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно! Я считаю, что это была российская ракета, исходя из доверия докладам военных», – заявил украинский президент.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. МИД Польши заявил, что на польской территории упала «российская ракета». Позже польские власти заявили, что на деревню упала украинская ракета ПВО. Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО.

Минобороны России заявило, что размещенные в польских СМИ фото обломков идентифицированы как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины. В ведомстве назвали заявления о падении в Пшеводуве якобы «российских ракет» «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Вашингтон, Наталья Петрова

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