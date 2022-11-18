В США признали «опосредованную войну» с Россией

Америка ведет опосредованную войну с Россией путем миллиардных трат на поддержку Украины, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Она отметила, что Вашингтон мог потратить переданные Киеву миллиарды на обеспечение безопасности на собственной границе и решить вопрос нелегальных мигрантов.

«Мы игнорируем опасности на нашей границе, кризис для нашей национальной безопасности, тогда как полностью защищаем границу другой страны, а также ведем опосредованную войну с Россией», – сказала Грин на пресс-конференции.

Встреча с журналистами проводилась в связи с внесением в нижнюю палату инициативы о контроле расходования переданных Украине средств. Тейлор Грин стала автором инициативы, напомнив, что Штаты финансируют украинский бюджет.

«Вы знали, что мы также финансируем бюджет Украины? 11,8 млрд долларов идут в том числе на прямую бюджетную поддержку. Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? Американские налогоплательщики заслуживают знать, почему администрация Байдена так заинтересована в финансировании защиты границ Украины, а не в охране наших границ», – цитирует политика ТАСС.

Аналитики отметили, что прошедшие в США промежуточные выборы в Конгресс подтвердили глубокий раскол в американском обществе. Разногласия поделили общество США почти пополам и могут привести к гражданскому конфликту.

Политолог заявил, что США и Россия являются участниками широкого переформатирования мирового геоэкономического пространства. Президент РФ Владимир Путин считает, что Штаты используют Украину в качестве тарана против России, накачивая тяжелым вооружением.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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