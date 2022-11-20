Москва направила ООН письмо о жестоком обращении Киева с пленными россиянами

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком обращении Украины к российским военнопленным. Вопрос планируется поднять на заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН, заявил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Полянский добавил, что члены российского представительства при ООН будут «заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима» во время заседаний.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что изучают видеозапись расстрела украинскими военными сдавшихся в плен безоружных россиян. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных российских военнослужащих.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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