Экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц призвал Вашингтон поставить Киеву условие для получения новой помощи. Украина должна вернуться к переговорному процессу, чтобы приблизить конец конфликта, считает он.

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. Им не нужно соглашаться на то, что они не могут поддержать, но должен быть какой-то непрерывный процесс», – сказал Флейтц в интервью Newsmax.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что Штаты не могут быть вовлечены в «вечную войну». Властям следует серьезно отнестись к учету финансов и оружия, которые они передают Киеву. Военная помощь в таких объемах может истощить запасы Пентагона, и в случае конфликта Пекина и Тайбэя этот вопрос станет важным.

Ранее Белый дом заявил, что не подталкивает Киев к переговорам с Москвой и не считает, что «урегулирование посредством дипломатии – это наилучший вариант».

После начала специальной военной операции Россия и Украина начали переговоры, но не достигли доверенности. Киев внезапно вышел из переговорного процесса, начал называть условия для продолжения обсуждения ситуации. В октябре Украина официально отказалась от переговоров с Россией.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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