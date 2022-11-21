СМИ: Польша требует от Украины извинений для получения военной помощи

Политолог Лешек Сыкульский возмутился, что Украина до сих пор не извинилась за Волынскую резню, в то время как Польша стала «главным спонсором» киевского режима.

«Как получилось, что Украина до сих пор не только не извинилась за волынский геноцид, но и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида? Польша подарила Украине более 300 танков, аналогов у нас нет. Сегодня Польша является главным спонсором Украины», – цитирует политолога Gazeta Wyborcza.

Сыкульский раскритиковал позицию МИД Польши, которую выразил пресс-секретарь министерства Лукаш Ясин: «Мы – слуги Украины». Политолог считает, что США нужен стратегический бампер в Восточной Европе, и Польша стала этим бампером.

«Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией и Белоруссией?» – задался вопросом эксперт.

Аналитики отметили, что Франция и Германия рискуют потерять доминирующее положение в Евросоюзе и уступить его Польше и Украине. США стараются усилить Восточную Европу, чтобы та поддержала Штаты в противостоянии с Китаем. Ведь Франция и Германия заявили, что им невыгодно отказываться от сотрудничества с китайским бизнесом.

15 ноября в польском поселке на границе с Украиной два человека погибли после взрыва ракеты, выпущенной украинской ПВО. В Госдуме РФ этот инцидент назвали началом конца НАТО.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»