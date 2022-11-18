Володин объявил о начале конца НАТО

Киев показал всему миру несостоятельность НАТО, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил о трех инцидентах, ознаменовавших начало конца для альянса.

«Первый – когда над Чёрным морем ракетой был сбит румынский истребитель. Второй – когда старенький беспилотник, выпущенный еще во времена Советского Союза, беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии, трёх стран НАТО, и взорвался в Загребе. Представьте, что было, если бы Зеленский обладал ядерным оружием», – написал политик в своем телеграм-канале.

Третьим камнем в огород НАТО стала история с упавшей на польской территории ракетой, от которой погибли два человека. Киев и Варшава пытались обвинить в пуске ракеты Москву. Специалисты пояснили, что запуск осуществлен с территории Украины.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», – подметил Володин.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает инцидент попыткой спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Вашингтон все равно возложил вину за случившееся на Москву, хотя президент США Джо Байден и его чиновники подтвердили, что траектория ракеты не соответствует старту с российской территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в «слабости» и «растерянности» по итогам мартовского саммита.

Москва, Наталья Рязанова

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