Защитников Донбасса с 2014 года предложили признать ветеранами боевых действий

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР, участвующих в защите Донбасса с 2014 года. Соответствующее обращение политик направил президенту России Владимиру Путину.

В настоящее время статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, участвующих в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.

«Прошу вас рассмотреть возможность дать указание изучить предложение о признании ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики, Народной милиции Луганской народной республики и добровольческих формирований, участвующих с 2014 года в защите территории и народа Донбасса, в целях его реализации», – говорится в обращении Миронова, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, в конце марта в России начал действовать закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО на Украине. Летом парламентарии утвердили закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, участвующих в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, врачах, ремонтниках и других специалистах. Также ветеранами были признаны пограничники ФСБ, выполняющие задачи спецоперации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам – участникам специальной военной операции. До этого глава государства поставил свою подпись под законом, который приравнял добровольцев к военнослужащим по контракту.

Москва, Наталья Петрова

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