ВС России массированным ударом нарушили переброску резервов и вооружений ВСУ – Минобороны

Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ накануне нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – отметили в ведомстве. Там уточнили, что удары по целям наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», – говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», – добавили в ведомстве.

Напомним, Минэнерго Украины 23 ноября сообщило, что в результате ракетных ударов обесточены все атомные, большинство тепло и гидроэлектростанций, что привело к отключению электроэнергии для большинства украинских потребителей. По состоянию на утро 24 ноября, без света оставалось 70% Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что в результате обстрелов без электроснабжения, по состоянию на вчерашний вечер, остались 11 областей страны. Сегодня ночью, по его словам, свет начали постепенно возвращать. Позднее украинское минэнерго заявило, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено.

Москва, Наталья Петрова

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