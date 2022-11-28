Экс-глава СДПГ раскрыл подготовку Штатами Украины к войне с Россией с 2014 года

Вашингтон с 2014 года готовил Киев к вооруженному противостоянию с Россией, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

По его мнению, точкой отсчета для подпитки украино-российского конфликта стал Евромайдан.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО», – сказал политик в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Лафонтен уверен, что западные политики и СМИ «намеренно игнорируют» эту предысторию конфликта на Украине.

Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Запад обвинили Россию в агрессии против Украины, но ряд стран поддержали российскую позицию. Посол Китая во Франции Лю Шайе назвал первопричиной украинского кризиса расширение НАТО. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Москва была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения.

Берлин, Наталья Рязанова

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