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Четверг, 15 декабря 2022, 13:56 мск

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Страны ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Страны Евросоюза не смогли договориться по девятому пакету антироссийских санкций. Один из вопросов преткновения: должен ли ЕС упростить экспорт российских удобрений через свои порты, если производители в черном списке.

Лидеры стран ЕС собрались на последний в 2022 году саммит. Вопрос новых санкций против России вынесли на обсуждение, но единого мнения достичь не удалось. Основные возражения были у Польши, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что девятый пакет санкций ЕС против России вернули на рассмотрение. Он признал, что у министров стран ЕС разный подход к ограничениям против РФ.

Еврокомиссия анонсировала 180 позиций в новом пакете антироссийских санкций. Они будут направлены на технологический и финансовый секторы российской экономики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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