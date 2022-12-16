ЕС распространил санкции еще на 200 россиян

В девятый пакет антироссийски санкций вошли ограничения в отношении почти 200 физических лиц, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек», – цитируют политика «Известия». Новые ограничения также коснутся продукции двойного назначения.

Моравецкий признал, что Польша и Литва предложили увеличить срок действия санкций и обсуждать их продление раз в год, а не каждые шесть месяцев.

Накануне страны ЕС согласовали девятый пакет санкций в отношении России. 16 декабря он должен пройти окончательное утверждение, а после публикации вступит в силу.

Ранее Матеуш Моравецкий признал, что ЕС долго обсуждает ценовой потолок на российский газ, потому что ищет средства для компенсации растущих расходов на подорожавшее топливо.

Брюссель, Наталья Рязанова

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