Небензя призвал ООН не уступать давлению Запада по вопросу мнимой закупки БПЛА у Ирана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России и Ирана о покупке беспилотников. Он призвал Совбез ООН не верить измышлениям Запада ради введения новых санкций.

«Представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер», – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

США и ЕС «на основании своих измышлений» пытаются вовлечь в ситуацию секретариат ООН и на их же основании прорабатывают очередные санкции против Ирана и России, отметил Небензя. Запад намеренно муссирует вопрос об иранских БПЛА именно во время проработки восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

«Это наглядно демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации, а кто попросту политизирует дискуссию и продолжает подрывать основы СВПД. Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН», – призвал российский постпред.

Его иранский коллега Амид Саид Иравани также опроверг обвинения в нарушении резолюции ООН и передаче беспилотников России для использования в специальной военной операции.

«Иран не поставлял России никаких средств. Мы отвергаем все обратные утверждения как не имеющие оснований», – цитирует чиновника ТАСС.

9 декабря США ввели санкции против ВКС РФ и Центра беспилотной авиации МО РФ из-за возможного использования иранских дронов. 13 декабря Великобритания объявила о новом пакете из 16 санкций против высокопоставленных российских командиров, иранских бизнесменов и официальных лиц, якобы причастных к производству и/или поставке беспилотников Кремлю.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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