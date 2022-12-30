Генсек НАТО назвал поставки оружия кратчайшим путем к миру на Украине

Постоянные поставки оружия Украине быстрее всего приведут к миру, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Москва должна понять, что не добьется ничего на Украине, добавил чиновник.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», – цитирует Столтенберга ТАСС.

По его мнению, атаки Киева на российские объекты оправданны и законны. Участники НАТО постоянно обсуждают передачу Киеву «специфических боевых систем».

«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», – заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг и раньше призывал западные страны активно отправлять на Украину вооружения. По его мнению, союзники Киева должны показать, что Москве не удастся победить на поле боя.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал решить вопрос, можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию? Он отметил, что страны-члены НАТО воздерживаются от участия в конфликте только на словах, а фактически стали участвующими сторонами.

Брюссель, Наталья Рязанова

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