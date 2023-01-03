Госдума запретит продажу энергетиков лицам до 18 лет

Депутаты Госдумы совместно с кабмином разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, документ также будет предусматривать ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет.

Как отметил парламентарий, производители таких напитков подсаживают молодежь на энергетики, «привлекая образы успешных спортсменов» в рекламные кампании. В связи с этим, по его словам, врачи фиксируют рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, передает РИА «Новости».

Хамзаев указал, что повышенное количество таких веществ, как таурин, кофеин, гуарана, наносит «серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка».

«Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики», – заключил депутат.

Парламентарий напомнил, что продажа энергетиков ограничена в Татарстане, ХМАО и Новосибирске.

Ранее, в конце декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Москва, Наталья Петрова

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