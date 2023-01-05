Путин поручил Шойгу ввести временное прекращение огня на Украине

Президент России Владимир Путин, учитывая обращение главы РПЦ патриарха Кирилла, поручил главе Минобороны РФ «ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине». Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В указаниях главы российского государства также содержится призыв к Киеву объявить режим прекращения огня – это могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в Рождество.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – цитирует пресс-служба текст указаний президента РФ министру обороны.

Позже Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства министр обороны Сергей Шойгу отдал в войска указания «ввести на 36 часов с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине». Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее сегодня, 5 января, патриарх Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе в честь Рождества. Он предложил прекратить огонь с полудня 6 января.

Москва, Наталья Петрова

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